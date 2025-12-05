deportes
Javier Aguirre sobre el debut en el Mundial 2026: ''Sudáfrica es una incógnita’’

Javier Aguirre mencionó que la afición mexicana estará con ganas de que el cuadro nacional derrote a Sudáfrica en el Estadio Banorte y encamine su clasificación.

azteca deportes
Mundial México 2026
Compartir

Javier Aguirre se dijo satisfecho con el sorteo que le tocó a la Selección Mexicana de Futbol y reiteró que a los coreanos los conoce, mientras que, Sudáfrica es una total incógnita por los futbolistas que están en sus filas. Por otro lado, mencionó que el repechaje europeo luce bastante parejo y no descarta que Chequia o Macedonia del Norte ponga en jaque a Dinamarca. Finalmente, el ‘Vasco’ reconoció que buscará rivales de altura antes del debut contra los sudafricanos.

Te puede interesar: Sorteo del Mundial 2026: México, Argentina y el resto de las selecciones conocen a sus rivales; resumen y mejores momentos

