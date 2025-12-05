Mikel Arriola sobre la Copa del Mundo de la FIFA 2026: ''México va a ser el centro del futbol’’
Mikel Arriola destacó el amor de la afición mexicana por su selección y reiteró que ellos están ávidos de la acción de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Mikel Arriola confirmó que después de los partidos contra Bélgica y Portugal, la Selección Mexicana de Futbol tendrá otros tres partidos más antes del debut contra Sudáfrica . El día 4 de junio será la despedida del cuadro dirigido por Javier Aguirre con sede por definir pero con Toluca, Quéretaro o Puebla entre las candidatas ya que el Estadio Banorte estará cerrado en esas fechas.