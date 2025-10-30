Detroit Pistons vs Dallas Mavericks: ¿Cómo llegan los equipos al juego de NBA en México 2025?

La NBA volverá a México este sábado 1 de noviembre de 2025 con un partido de temporada regular entre los Dallas Mavericks y los Detroit Pistons en la Arena Ciudad de México.

La cita deportiva coincide con la conmemoración del Día de Muertos y marcará el regreso de la liga más importante de baloncesto del mundo al país, donde el entusiasmo por el evento provocó que las entradas se agotaran.

El encuentro representará el juego número 34 de la NBA en México desde 1992. Los Mavericks sumarán su octava participación en territorio nacional, mientras que para los Pistons será la tercera. La Arena Ciudad de México, con capacidad para más de 22 mil espectadores, presenta localidades que van desde 848 pesos en Balcón 3 hasta 19 mil 630 pesos en primera fila, aunque los boletos ya están completamente agotados.

¿Cómo llegan los equipos?

Dallas llega al compromiso con marca de dos triunfos y tres derrotas, ubicándose en el duodécimo lugar de la Conferencia Oeste y con un porcentaje de derrotas por juego (PDL) de 3.0. El equipo texano, liderado por Kyrie Irving (nueve veces All-Star), Klay Thompson (cuatro veces campeón de la NBA) y el novato Cooper Flagg, seleccionado en la primera posición del Draft 2025, busca recuperar ritmo tras un inicio irregular en la temporada.

Detroit, en cambio, arriba con balance de tres victorias y dos derrotas, ocupando el octavo lugar del Este y con un PDL de 1.5. El conjunto dirigido por Cade Cunningham, integrante del Tercer Equipo All-NBA 2025, cuenta con un núcleo joven encabezado por Jalen Duren, Jaden Ivey, Ausar Thompson e Isaiah Stewart, que ha mostrado progresos en el arranque del torneo.

Historial de la NBA en México

El año anterior, la Arena CDMX fue escenario del duelo entre Miami Heat y Washington Wizards, y ahora el espectáculo deportivo volverá a encender el recinto con la visita de dos franquicias históricas. Dallas mantiene una conexión especial con México por la trayectoria de Eduardo Nájera, quien se convirtió en el primer jugador mexicano en disputar un partido de la NBA en territorio nacional con esa franquicia.

Los Pistons regresan tras completar una de las reconstrucciones más notables de los últimos años, mientras que los Mavericks pretenden consolidar la integración de sus nuevas figuras.

La cita en la capital mexicana refuerza la presencia constante de la NBA en el país y la creciente afición local por el baloncesto profesional.