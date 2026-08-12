La DEVASTADORA despedida de Lionel Messi tras muerte de su papá: “No sé cómo seguir”

El padre de Lionel Messi, Jorge Messi murió el pasado 8 de agosto en Argentina tras luchar por un largo tiempo con una grave enfermedad que extraoficialmente fue relacionada a un cuadro oncológico. Días después de esta sensible pérdida la estrella de la albiceleste redactó una carta que hizo pública este 12 de agosto y que demuestran el estrecho vínculo.

Messi recordó en esa carta el amor a su padre fallecido a los 68 años, pero sobre todo publicó cómo Jorge Messi lo motivó en la previa al Mundial del 2026 para que jugara y diera todo en esa Copa del Mundo; recordó también que hizo promesa de llegar a la Final y llevarlo al partido aunque subrayó que la salud evitó tener ese emotivo momento.

Messi hizo muchas revelaciones de las últimas semanas, en las que comentó que al no tener un mensaje o una llamada después de un partido, entendía que la situación era grave. Además explicó que aunque intentó hacer una gran Final, en algún punto el físico y las piernas ya no le dieron más para lograr aportar a la conquista del Mundial 2026 que al final quedó en manos de España el pasado 19 de julio por marcador de 1-0.

Messi pone en duda si seguirá jugando futbol

Leo Messi, en esa carta de dos páginas también deja una duda que pone a temblar a todos sus seguidores, y es que establece que ahora sin su padre no sabe cómo seguir disfrutando del futbol.

“No sé que voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al futbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio y faltaba poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", comentó Messi en esa carta que ha generado muchos comentarios por lo emotivo del mensaje pero más aún porque deja entrever, que el final de su carrera está cerca.