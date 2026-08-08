¿De qué murió el papá de Lionel Messi?

Lionel Messi y su familia se encuentran de luto tras informarse sobre la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista del Inter Miami y la Selección Argentina, quien perdió la vida a los 68 años en un hospital Rosario, Argentina.

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Muere Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años

De acuerdo con medios argentinos, Jorge Messi perdió la vida a los 68 años en un hospital de Rosario, luego de una larga enfermedad que lo obligaba a encontrarse bajo seguimiento médico; sin embargo, no se han precisado las causas exactas de su deceso.

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, informó el hospital Sanatario Centro de Rosario, donde murió Jorge Messi este sábado a las 2 de la madrugada, hora local.

Jorge Messi jugó un papel clave en la carrera de su hijo desde que lo acompañó durante los primeros años en su paso por Newells Old Boys, hasta trasladarse junto con Leo a Barcelona para incorporarse a la Masía del cuadro Blaugrana, mientras que el resto de la familia permaneció en Rosario.

La importancia de Jorge Messi para la carrera de Lionel

El padre de Leo fue también su representante y mantuvo un perfil bajo evitando robarle protagonismo a su hijo, pero lo acompañó durante su estancia en el Club Barcelona y su paso por el PSG y el Inter Miami.

Ni Jorge Messi ni Celia Cuccittini, madre del jugador, pudieron acompañar a Leo por Estados Unidos en su aventura por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Argentina debido a su delicado estado de salud, como sí lo habían hecho en las justas mundialistas previas.

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