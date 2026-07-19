OFICIAL: ESPAÑA es el CAMPEÓN del Mundial 2026

En el partido 104 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde España y Argentina empataron en el tiempo regular sin goles, hubo pocas emociones durante los 90 minutos. Aunque España fue superior en todo el encuentro, no lograba capitalizar sus oportunidades de gol.

La tensión aumentó cuando Enzo Fernández fue expulsado; primero fue amonestado por reclamar de manera exagerada al árbitro y, ya en los minutos finales del partido, vio la tarjeta roja por una entrada temeraria sobre Pau Cubarsí.

Emiliano "Dibu" Martínez fue la figura máxima de Argentina, teniendo intervenciones vitales para evitar la caída de su arco. Ya en el tiempo extra, Nico Williams tuvo una clara oportunidad para abrir el marcador, pero el guardameta argentino logró sacar el balón.

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¡GOLAZO DE FERRAN TORRES! España pega primero ante Argentina en la final

Gol de Ferran Torres en tiempo extra

La paridad finalmente se rompió en el minuto 106. En el primer minuto de la segunda mitad del tiempo extra, apareció Ferran Torres; el jugador del Barcelona empujó el balón al fondo de la red, abriendo el marcador y dándole el triunfo definitivo a su equipo.

De esta manera, España se coronó campeón del mundo tras disputar ocho partidos, en los cuales anotó 14 goles y recibió apenas uno. Cabe destacar que La Roja volvió a levantar la Copa del Mundo exactamente 16 años después de su histórica victoria en Sudáfrica 2010, logrando la hazaña de la misma forma: con un gol dramático en el tiempo extra.

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