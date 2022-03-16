Estrella del PSG pide su salida del equipo en el verano

El fracaso en Champions League del cuadro del París Saint Germain obliga a una reestructuración, pues es inminente que a final esta temporada habrá una sacudida importante en el cuadro francés y una estrella del equipo estaría a punto de buscar nuevos horizontes, pues no está conforme con su papel que juega en el actual equipo de Mauricio Pochettino.

El argentino, Ángel Di María está próximo a terminar su contrato con el París Saint Germain y el “Fideo” tendría su futuro muy lejos de Francia, pues no está de acuerdo con su nuevo rol en el PSG, pues con la llegada de Lionel Messi y la proyección de Mbappé, el internacional de la “albiceleste” quedó relegado ante estas estrellas.

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La Liga de Portugal sería una opción seria para Di María

En Portugal están muy atentos a lo que pueda decidir el elemento argentino, Ángel Di María, ya que el equipo del Benfica estaría más que interesado en hacerse de los servicios del mediocampista de 34 años y de esta manera concretar su regreso a la entidad lusitana, pues ya tuvo un paso de 2008 a 2010.

En dicho periodo con las “Aguilas”, Di María jugó 120 partidos, colaboro con 28 asistencias, consiguió 15 goles, además ganó tres títulos: La Primera Liga en la temporada 2009/2010, la Copa de la Liga de Portugal en 2008/2009 y 2009/2010.

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Ángel Di María es duda para las eliminatorias con Argentina

Di María, entró de cambio en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, ante elReal Madrid, el elemento del PSG sufrió una lesión muscular en el tendón de la pierna derecha y es duda para integrar el plantel de Argentina para las eliminatorias mundialistas, aunque el “Fideo”manifestó que desea estar de cualquier manera.

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