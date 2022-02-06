Mbappé habla sobre su posible llegada al Real Madrid

El francés Kylian Mbappé, que termina contrato con el París Saint Germain el próximo 30 de junio, expresó este domingo, tras la victoria por 1-5 contra el Lille, que "no tiene tomada" una decisión sobre su futuro y sobre el Real Madrid.

Además, manifestó que, aunque ya sea "libre" para hacer lo que quiera, no va a ir "hablar" con un rival como el conjunto blanco, con el que su equipo se enfrentará en los octavos de final de la UEFA Champions League.

"No. Mi decisión no está tomada. El hecho de jugar contra el Real Madrid cambia bastantes cosas. Aunque soy libre para hacer lo que quiera actualmente, no voy a ir a hablar con un rival o hacer ese tipo de cosas. Estoy concentrado en ganar contra el Real Madrid, intentar marcar la diferencia y después ya veremos lo que ocurre", dijo en una entrevista para 'Prime Video', según recoge el diario francés Le Parisien.

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¿Cuándo se enfrenta el PSG al Real Madrid?

Mbappé, que concluye su vínculo con el PSG al final de esta temporada y que es pretendido por el Real Madrid para la próxima campaña, se medirá al conjunto blanco los próximos 15 de febrero y 9 de marzo en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Sería el mejor pagado del mundo

El Real Madrid estaría dispuesto ha convertir a Kylian Mbappé en el futbolista mejor pagado del mundo.

De acuerdo con el diario alemán Bild, Mbappé no solo tendría asegurado un lugar en el conjunto merengue, sino que además ganaría 50 millones de euros brutos anuales, más que cualquier otro futbolista profesional.

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No obstante, la afición del Real Madrid aún tendrá que esperar para que que se haga oficial la llegada del talentoso atacante. El fichaje no se daría a conocer por lo menos hasta que finalice el enfrentamiento entre el PSG y el Real Madrid en los octavos de final de la Copa de Europa.