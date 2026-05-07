Final Champions League 2026: Día, horario y canal de transmisión del Arsenal vs PSG

¡Todo está listo! Los torneos más importantes a lo largo del mundo están a punto de culminar y la UEFA Champions League no está exento de ello, motivo por el cual aquí conocerás cuándo, dónde, a qué hora y qué canal transmite en México la gran final de este torneo.

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La UEFA Champions League está convertida en la mejor competición a nivel clubes en el mundo gracias al nivel que se muestra en el terreno de juego. Ante ello, y una vez culminada la ronda semifinal, no está de más conocer todos los detalles respecto a la gran final.

¿Qué equipos llegaron a la gran final de la Champions League?

El primer equipo que logró su boleto a la final de la Champions League fue el Arsenal de Inglaterra, institución dirigida por Mikel Arteta que, tras el 0-0 en la ida, logró superar en su casa al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone a través de un 1-0.

Es así como el cuadro inglés se medirá en la gran final al PSG, equipo dirigido por el español Luis Enrique que logró la remontada ante el Bayern Múnich luego de una ida de alarido y que pudo acceder a este juego luego de una vuelta igual de espectacular que el partido de la semana pasada.

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¿Cuándo y dónde será la final de la Champions League?

La gran final de la UEFA Champions League se llevará a cabo el sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest, en Hungría. Cabe mencionar que este inmueble se construyó en el año 2019, por lo que será la primera vez que acoja un duelo de esta nomenclatura.

¿A qué hora y por dónde ver la final de la Liga de Campeones?

El partido está programado para iniciar a las 6 de la tarde tiempo centro de España; es decir, a las 10 de la mañana en el centro de la República Mexicana. Recuerda que, si deseas disfrutar está duelo totalmente en vivo, la opción principal es HBO Max, aunque también lo puedes ver a través de TNT Sports.