Las 7 bajas que tendrá América para jugar contra Pumas en CU

El Club América continúa preparando el duelo correspondiente a los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. En este compromiso el conjunto azulcrema deberá meterse a la cancha del Olímpico Universitario con un solo objetivo: vencer a Pumas.

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Después del 3-3 de la ida en la cancha del Estadio Banorte, al conjunto dirigido por André Jardine no le vale otro resultado que no sea la victoria para acceder a la semifinal del Clausura 2026; no obstante, para ello el América deberá enfrentar a Pumas con hasta 7 bajas en su plantilla principal.

¿Cuáles son las 7 bajas que América tendrá para la vuelta ante Pumas?

El Club América no podrá contar con elementos que suelen ser titulares o recambios importantes en la institución, siendo Luis Malagón uno de los más importantes en este rubro. Del mismo modo, el cuadro azulcrema tampoco podrá contar con su lateral derecho Dagoberto Espinoza.

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PARTE MÉDICO DE SEBASTIÁN CÁCERES. pic.twitter.com/UmcbLgCBvk — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2026

En la zona defensiva América tampoco tendrá disponible a Cristian Borja, quien tras la lesión del fin de semana pasado no podrá disputar el resto de la Liguilla. Además, el apartado defensivo también sufrirá la baja de Israel Reyes, quien está concentrado rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sebastián Cáceres, otro de los jugadores más importantes que América tiene en la actualidad, seguramente no se recuperará a tiempo para este partido. Finalmente, André Jardine deberá colocar un cuadro competitivo en ataque sin la presencia de elementos como Víctor Dávila y la Pantera Zúñiga.

¿Qué bajas tiene Pumas para el Clásico Capitalino ante el América?

A diferencia de lo que ocurre con su rival, Pumas enfrentará este compromiso únicamente con dos bajas, mismas con las que no podrá contar el resto de la Liguilla. La primera de ellas es Alan Medina tras la lesión sufrida hace unas semanas, mientras que la segunda es Guillermo Martínez por su llamado a Selección.