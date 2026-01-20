El día que Lionel Messi levantó una Copa Mundial de la FIFA FALSA en Qatar 2022

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de uno de los eventos deportivos más importantes que habrá durante este año. La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que no está de más recordar la vez en la que Lionel Messi levantó un trofeo falso en Qatar 2022.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Lionel Messi y la Selección de Argentina lograron coronarse como los campeones de la última edición de la Copa Mundial de la FIFA. En ese sentido, existe un detalle que pocos conocen y que guarda relación a la forma en cómo el jugador del Inter Miami levantó un trofeo falso en aquella ocasión.

Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Lionel Messi levantó un trofeo falso en 2022?

Una vez consumada su victoria ante Francia en la final de Qatar 2022, tanto Lionel Messi como el resto de sus compañeros levantaron el trofeo de la Copa del Mundo sin darse cuenta, al menos durante los primeros minutos, que esta era la falsa, y que la verdadera estaba del otro lado del campo con el chef turco Nusret Gokce, mejor conocido como Salt Bae.

Todo comenzó luego de que esta Copa del Mundo falsa llegara al campo gracias a Paula Zuzulich y Manuel Zaro, una pareja de argentinos que lograron colar su copa hasta el campo. Fue precisamente aquí en donde esta réplica, durante un tiempo, se pensó que era la original, motivo por el cual deambulaba por varios de los futbolistas argentinos, entre ellos Lionel Messi.

Al final, y luego del reconocimiento de Ángel Di María con la Copa del Mundo real, esta le fue entregada a un Lionel Messi que, después, pudo levantarla y disfrutar con el resto de sus compañeros esta hazaña y luego de una de las finales más importantes y épicas en la historia de los mundiales.

¿Cuántos goles le faltan a Messi para ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales?

En estos momentos, Lionel Messi es el cuarto máximo goleador en la historia de los Mundiales al concretar 13 tantos hasta ahora, mismos de los cuales varios logró en Qatar 2022. El máximo anotador es Miroslav Klose con 16 dianas, por lo que La Pulga podría superarlo si anota cuatro tantos más en la Copa Mundial de la FIFA 2026.