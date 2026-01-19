Él es Omos, el gigante de 2.21 m que fue estrella de la WWE y hoy brilla en la AAA

La llegada de la WWE a México por medio de la AAA ha sido un completo éxito, lo anterior al grado de que la Tres Veces Estelar ha vuelto a los planos principales en cuanto a lucha mexicana se refiere. Parte de esto deriva de los luchadores de la WWE que han formado parte de estos eventos, y uno de ellos es precisamente Omos.

El africano se caracteriza por su enorme fuerza física y por ser uno de los luchadores más altos en la actualidad a nivel mundial. Por tal motivo, su adquisición en la AAA por parte de la WWE ha hecho que distintos amantes del wrestling volteen a verlo considerando la unión que tiene con Dorian Roldán.

¿Quién es Omos, figura de la WWE que hoy lucha en la AAA?

Nacido en Lagos de Nigeria el 15 de mayo de 1995, Omos es un luchador africano de 33 años que se naturalizó estadounidense y que, desde hace algunos años, forma parte de la WWE. Sin embargo, fue apenas el año pasado que comenzó a tener más relevancia mundial gracias a su arribo a la AAA.

Además de su robusta complexión física, lo que llama poderosamente la atención de Omos es su altura, la cual supera los 2.20 metros. De hecho, el nigeriano formó parte de la última edición de Triplemanía y fue aquí en donde tuvo un “careo” con Micromán, quien es el luchador más pequeño del mundo.

Ahora, Omos ha regresado a la AAA directamente de la WWE en una faceta de heel, pues forma parte de la nueva evolución de El Ojo comandada por Dorian Roldán y El Hijo del Vikingo. ¿Qué tan importante será el gigante africano en esta nueva temporada que la Caravana Estelar tendrá en 2026?

En medio de los rumores que hablan de la unión entre AAA y WWE, vale decir que algunos luchadores mexicanos, como Mr. Iguana, El Hijo del Vikingo, Psycho Clown y La Parka podrían formar parte de la próxima edición de Royal Rumble, aunque esto aún no está confirmado por la empresa.

