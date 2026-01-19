¡Fuertes imágenes! Así le colocaron un candado en el lóbulo del oído a Jeff Hardy (FOTO)

Una de las razones por las cuales la WWE generó un impacto importante a inicios de este siglo derivó de la era de la actitud y agresión desmedida en donde varias de sus estrellas tenían luchas extremas. Un ejemplo de lo anterior es Jeff Hardy , quien hoy en día forma parte de TNA.

Fue el año pasado cuando la WWE llegó a un acuerdo con TNA para “prestarse” a luchadores cuando la historia así lo vea necesario, por lo que el propio Jeff Hardy ha formado parte de algunas de estas en el pasado reciente. Sin embargo, hoy su nombre destaca por haber sido castigado brutalmente luego de que le pusieran un candado en la oreja.

FOTO: Así fue como a Jeff Hardy le pusieron un candado en la oreja

El pasado jueves 15 de enero se llevó a cabo uno de los eventos más importantes que TNA tendrá en este inicio de año, y fue precisamente aquí en donde Jeff Hardy y su hermano Matt hicieron equipo con Eliyah para medirse a los Order 4, una facción que ha comenzado a llamar la atención.

El combate, como era de esperarse, fue intenso y con un toque extremo que ha caracterizado la carrera de estos luchadores. Sin embargo, el punto más importante de la contienda fue cuando Jeff Hady recibió un brutal castigo luego de que le colocaran un candado en el lóbulo de la oreja.

Cabe mencionar que el castigo por parte de de The Righteos se dio precisamente después de que los Hardy Boys ganaran la batalla, motivo por el cual algunos fanáticos especulan una nueva rivalidad entre ellos y su nuevo enemigo, lo cual podría alzar aún más su nombre dentro de TNA.

Jeff Hardy y la histórica rivalidad que tuvo con CM Punk

Hace más de una década, Jeff Hardy y CM Punk protagonizaron una de las mejores rivalidades en la historia reciente de la WWE con distintas luchas de corte extremo que tuvieron. Al final, el ganador de la misma fue el luchador de 47 años que hoy en día es Campeón de Peso Pesado de la compañía.