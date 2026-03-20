Andariel regresa del Infierno: Diablo Immortal arranca su año más ambicioso con nueva historia y torneo PvP

Blizzard Entertainment ha lanzado la nueva gran actualización de Diablo Immortal, titulada “La Captura”, marcando el inicio de su hoja de ruta de contenido para 2026 con el regreso de un enemigo legendario, nuevos modos competitivos y eventos llenos de recompensas.

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El elemento más importante de esta actualización es el regreso de Andariel, uno de los Siete Señores del Infierno y conocida como la Dama de la Angustia. Su retorno marca el inicio de la nueva saga anual llamada Nación en Agonía, que promete desarrollar una narrativa más oscura y ambiciosa dentro del universo de Santuario.

La nueva historia llevará a los jugadores a la región de Lut Gholein, donde comenzará un conflicto que podría cambiar el equilibrio de poder entre los demonios. Esta narrativa será el eje central de los contenidos que llegarán durante todo el año.

En el apartado competitivo, la actualización introduce Contienda de Reinos: Desafío entre Iguales, un nuevo torneo PvP enfocado en la habilidad de los jugadores más que en su equipamiento. Esta modalidad busca ofrecer combates más justos al equilibrar los niveles de poder sin eliminar la identidad de cada clase.

El torneo ya abrió su registro desde el 19 de marzo y se disputará del 23 al 27 de marzo, ofreciendo configuraciones competitivas inspiradas en las builds más efectivas del meta PvP.

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Además, el evento por tiempo limitado Transformaciones Horrendas estará disponible hasta el 16 de abril, introduciendo versiones más poderosas de jefes mundiales con nuevas mecánicas, mayor dificultad y mejores recompensas, incluyendo objetos legendarios.

Otro de los añadidos importantes será la renovación de Campos de Batalla programada para abril, que rediseñará el flujo del PvP con combates por fases, nuevos objetivos y enfrentamientos contra Demonios Mayores dentro de las partidas.

Finalmente, también llega una nueva gema legendaria llamada Tumba del Leviatán, diseñada para premiar estilos de juego agresivos mediante un sistema de bonificaciones acumulativas basadas en golpes críticos.

Con nuevo contenido narrativo, mejoras competitivas y eventos constantes, Diablo Immortal busca mantener su comunidad activa durante todo 2026 y reforzar su propuesta como uno de los RPG móviles más activos del mercado.

