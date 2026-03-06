Diablo IV desata el caos: nueva clase Conjurador, prueba gratis del Paladín y una temporada brutal antes de Lord of Hatred

El futuro de Diablo IV comienza a tomar forma rumbo a su próxima expansión Diablo IV: Lord of Hatred, y Blizzard Entertainment acaba de revelar un adelanto cargado de contenido. Entre lo más destacado está la llegada de una nueva clase jugable, una prueba gratuita del esperado Paladín y el arranque de la violenta Temporada de la Masacre, que promete cambiar la forma en que los jugadores enfrentan el Infierno.

Uno de los anuncios más importantes es el Conjurador, la segunda nueva clase confirmada para la expansión, que debutará oficialmente el 28 de abril junto con Lord of Hatred. Este personaje funciona como un oscuro demonólogo capaz de invocar y someter criaturas infernales para luchar a su lado. El sistema de combate gira alrededor de Fragmentos de Alma, que permiten modificar habilidades y vincularse con distintos demonios para crear combinaciones únicas de invocaciones y ataques en todo Santuario.

Mientras llega la expansión, Blizzard también permitirá a los jugadores probar por primera vez al Paladín. Del 11 al 18 de marzo, los usuarios de Battle.net, PlayStation y Xbox podrán jugar gratuitamente con esta clase hasta nivel 25. Es la primera ocasión en la que el Paladín se podrá usar sin necesidad de reservar la expansión. Aquellos que precompren Lord of Hatred podrán conservar su progreso y desbloquear la clase permanentemente.

El mismo 11 de marzo también marcará el inicio de la Temporada de la Masacre, una de las más violentas que ha visto la saga. Por primera vez en la historia de la franquicia, los jugadores podrán transformarse en el legendario Carnicero, el terrorífico enemigo clásico de la serie. Esta temporada introduce eventos como los Sagrarios de Masacre, enfrentamientos en los Campos del Odio y nuevos desafíos llamados Mataderos.

Entre las novedades también destaca un sistema de rachas de muertes, con cinco niveles que recompensan la eliminación rápida de enemigos con experiencia adicional y reputación de temporada.

Además, el juego recibirá una colaboración con DOOM: The Dark Ages, que añadirá cosméticos inspirados en el icónico matademonios, incluyendo armas, trofeos y equipamiento temático.

Con nuevas clases, temporadas agresivas y más monstruos que nunca, Blizzard deja claro que el camino hacia Lord of Hatred será tan intenso como el propio Infierno.