Los Diablos Rojos, ¿con más títulos que América? Revelan que es el equipo más ganador del país

Dentro de los deportes más importantes a nivel nacional, el Club América destacaba como uno de los más ganadores en cuanto a Ligas locales se refiere. Sin embargo, con lo vivido en los últimos meses el conjunto azulcrema, de cierta forma, ha sido opacado por los Diablos Rojos.

Nos referimos a los Diablos Rojos del México, escuadra que forma parte de la capital del país y que, recientemente, logró hacerse campeón de la Liga Mexicana del Beisbol, por lo que, con el campeonato actual, puede presumir haber superado al América como el equipo mexicano con más títulos de liga.

¿Cuántos títulos tienen los Diablos Rojos y por qué superaron al América?

Luego de obtener la Serie del Rey 2025 correspondiente a la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México sumaron su título número 17 en la historia. Con esta cantidad, la escuadra profesional se coloca como la más ganadora del país en cuanto a campeonatos locales por encima del América.

Cabe recordar que la escuadra de Coapa acumula 16 títulos de Liga BBVA MX, destacando el tricampeonato que sumó en los últimos años. Aún así, estos son insuficientes para igualar los 17 títulos que los Diablos Rojos obtuvieron en los últimos meses luego de vencer en la Serie del Rey a los Charros del Jalisco.

¿Cuáles han sido los títulos más importantes en la historia de los Diablos Rojos?

El primer título de los actuales bicampeones de la LMB se dio en el año 1956, mientras que el segundo se dio casi una década después, en el año 1964, gracias a un standing de 82-58. A partir de ahí, los Diablos Rojos comenzaron a demostrar su valía en el diamante a nivel nacional.

EL MAS GANADOR DE MEXICO !!!@beisbolmania_mx

Con el titulo obtenido en el Centenario de la LMB los Diablos Rojos del Mexico se colocan como el equipo profesional con mas títulos de liga a nivel nacional en Mexico por encima del America. pic.twitter.com/UqNYxo7CpU — LMB memes (@LMB_memes) September 20, 2025

Los últimos dos títulos de los Diablos Rojos se dieron en las últimas dos temporadas; es decir, en la 2024 y la 2025. No obstante, su mejor etapa a nivel profesional se dio entre los años 1956 y 2000, mismos en donde la escuadra nacional sumó un total de 12 campeonatos.

