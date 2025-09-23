Estos puntos necesita hacer Cruz Azul para asegurar la Liguilla del Apertura 2025

La Máquina de Cruz Azul se convirtió en el líder absoluto del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX luego del empate entre Rayados y América durante el fin de semana pasado. Además, se confirma como la única escuadra invicta de la temporada después de nueve fechas disputadas.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Aunado a lo anterior, el Cruz Azul de Nicolás Larcamón está muy cerca de prácticamente cerrar su participación en la Liguilla directa del futbol mexicano, hecho que podría obtener a varias jornadas de antelación. Dicho lo anterior, ¿cuántos puntos necesita hacer a partir de ahora?

¿Cuántos puntos necesita Cruz Azul para asegurar la Liguilla?

Con siete victorias y dos empates en nueve encuentros disputados, Cruz Azul se ubica en el primer lugar de la tabla general al sumar 23 unidades, por lo que, si las estadísticas no fallan, estaría a 7 u 8 puntos de asegurar su pase a la Liguilla del torneo Apertura 2025 de forma directa.

Te puede interesar: ¿México tiene posibilidades reales de ser campeón del Mundial Sub-20?

Te puede interesar: Este es el calendario de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20

SERÁ MIÉRCOLES DE CRUZ AZUL 💙



¡Nos vemos en el Olímpico Universitario! 🏟️



🎟️ https://t.co/lzocD5IEvK pic.twitter.com/ocoU196O0O — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 22, 2025

Y es que, si tomamos en cuenta los últimos tres torneos cortos, el promedio para asegurar el pase directo a la Liguilla es de 30 o 31 puntos. Ante ello, Cruz Azul podría cerrar su participación en esta instancia si es que logra mantener el invicto en sus próximos tres partidos a través de dos victorias y un empate, por ejemplo.

¿Cuáles son los próximos 3 partidos de Cruz Azul?

La Máquina recibirá este miércoles a los Gallos del Querétaro, un duelo accesible considerando que es en CU. Posteriormente viajarán al norte del país para enfrentar a Xolos de Tijuana y, como si se tratara de algo del destino, podrían cerrar su pase a la Liguilla nada más y nada menos que ante el América.

🎉 ¡Tenemos a los ganadores de la primera edición de la Lotería Azul!



Ellos ya se llevaron la playera firmada de su jugador favorito 💙⚽️



Gracias por vivir esta experiencia con nosotros, ¡nos vemos en la próxima dinámica! 🔥 pic.twitter.com/u4pEd4pcNL — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 22, 2025

¿Cruz Azul es la mejor ofensiva y defensiva del torneo?

Con 19 tantos a favor y 10 anotaciones en contra, Cruz Azul se confirma como la tercera mejor ofensiva de la temporada (por debajo de Toluca y Rayados), así como la segunda mejor defensiva solo por detrás de Tigres, esto después de haber recibido dos dianas en su último duelo frente a Juárez.