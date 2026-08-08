Fue campeón en el Mundial 2022 y figura en el 2026, ¿por qué se retiraría de la Selección de Argentina?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo consigo la vuelta de Argentina a una gran final luego de lo sucedido hace cuatro años cuando, de la mano de elementos como Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez, alzaron la tercera copa en su historia.

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Desafortunadamente, el tiempo no pasa en vano y, en realidad, esta gran generación disputó junta su última Copa Mundial de la FIFA este año al caer en la gran final frente a la Selección de España, por lo que un baluarte de Argentina estaría considerando decirle adiós a su selección.

¿Dibu Martínez, figura de Argentina, se despide de su Selección?

Fue a través de un mensaje en sus redes sociales posterior a la derrota de Argentina frente a España que Emiliano Martínez, figura del combinado sudamericano y actual guardameta del Aston Villa, sorprendió a propios y extraños con un mensaje que no cayó del todo bien entre la comunidad.

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En este mensaje, la figura de la Selección de Argentina admitió que la derrota frente a los ibéricos fue un golpe muy duro, por lo que reconoció que, a partir de ese momento, deberá analizar seriamente lo que ocurrirá con su carrera tanto a nivel clubes como en su selección.

Este mensaje, si bien no confirma su retiro de la Selección de Argentina, sí deja entrever esta posibilidad toda vez que el Dibu forma parte de una generación que va de salida, pues con 33 años entendería que es el turno de otros jugadores para representar al país sudamericano.

¿Cuáles son los números del Dibu Martínez en Argentina?

Más allá de su carrera a nivel clubes, la realidad es que la importancia del Dibu Martínez en este deporte deriva de lo hecho con la Selección Argentina, misma en la que, además de ganar la Copa América y el Mundial 2022, también registra 67 compromisos y únicamente 33 goles recibidos, así como 42 vallas invictas.