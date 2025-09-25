¡Alarma en Chivas! Diego Campillo en la mira por tema disciplinario

Diego Campillo, pieza clave en el esquema de Chivas dirigido por Diego Milito, llega al duelo de este viernes contra Puebla, correspondiente a la Jornada 11 de la Liga BBVA MX , con la presión de evitar una tarjeta amarilla que lo dejaría fuera del próximo partido. El canterano rojiblanco, quien regresó al club tras un destacado paso por FC Juárez, acumula cuatro amonestaciones en el torneo, por lo que una más en el Estadio Cuauhtémoc lo haría perderse la visita a Pumas en la Jornada 12.

Chivas llega motivado tras una sólida victoria por 3-1 ante Necaxa, donde Campillo fue amonestado, sumando su tercera tarjeta consecutiva tras los duelos contra Toluca y Tigres. Previamente, también vio la amarilla en la Jornada 6 frente a Xolos.

Puebla vs Chivas EN VIVO, Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Campillo, clave en el once de Milito

A sus 23 años, el versátil futbolista se ha consolidado como un elemento indispensable, alternando roles como central por derecha en una línea de cinco o como contención, posición en la que destacó frente a los Rayos. Con 695 minutos disputados, Campillo es el cuarto jugador con más actividad en el Rebaño tras 10 jornadas, participando en todos los encuentros y aportando un gol ante Cruz Azul.

Un duelo prometedor

Por su parte, Puebla, que empató 2-2 contra Pachuca en su último compromiso en casa, buscará aprovechar cualquier descuido de los rojiblancos. Chivas, consciente de la importancia de mantener a Campillo en el terreno, deberá cuidar su disciplina para no perder a un pilar en el mediocampo o la zaga. La afición rojiblanca espera que su canterano mantenga la cabeza fría para seguir siendo un baluarte en el esquema de Milito, mientras el equipo busca meterse por primera vez en el semestre a puestos de calificación.

El duelo en Puebla promete intensidad, y los reflectores estarán sobre Campillo. No te pierdas el partido este viernes a las 9 de la noche en el tradicional Viernes Botanero de Azteca 7.

