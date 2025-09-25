La estrategia secreta que el Querétaro realizó vs Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul se mantiene como el único equipo invicto del Apertura 2025 pero no pudo continuar con su racha de victorias consecutivas al empatar con los Gallos Blancos del Querétaro 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario.

En el partido hubo una jugada clave que marcó un antes y después en el encuentro. La segunda anotación de Querétaro fue un disparo largo de más de 60 metros por parte de Sebastián Homencheko en colaboración con un error de posición del arquero Kevín Mier.

Querétaro sabía de las dificultades de Mier

Tras el partido el director técnico de los Gallos, Benjamín Mora confesó que él le pidió a sus jugadores el intentar los tiros de larga distancia conociendo el estilo de juego del portero colombiano.

“Por supuesto que dijimos que tenemos que estar muy atentos a la distancia que toma Kevin, tenemos buenos pateadores de media distancia todo fue con lo que vimos en los entrenamientos con las debilidades del rival”, mencionó Benjamín Mora.

Por otro lado tras la victoria en Pachuca y ahora el empate frente al que era líder de la competencia aseguró Benjamín Mora, esa será la cara que verán por parte de su equipo.

“Esto que vieron, hoy lo que vieron en Pachuca, lo que hemos buscado un equipo sólido, de lucha, de colaboración, tener las oportunidades, mejorar día a día pero definitivamente el envión va a ser positivo como el torneo anterior, sabemos que aunque es torneo corto son 17 fechas en las que podemos segmentar lo mejor posible y no vamos a descansar para tratar de subir la tabla de posiciones”, finalizó el entrenador mexicano.

