Sergio Ramos consiguió muchos millones al vender su lujosa mansión: así es por dentro

Sergio Ramos es uno de los pilares del Monterrey. El defensor tiene a los Rayados peleando los primeros lugares de la tabla general y está encantado de jugar en México. Una de las noticias que sorprendió sobre el defensor y su esposa, Pilar Rubio, es que vendieron su mansión ubicada en La Moraleja (Madrid) en alrededor de 7 millones de euros.

Diversas fuentes aseguran que Sergio Ramos ganó alrededor de 5.5 millones después de vender su casa. LOC resaltó que el defensor central compró la propiedad en 1.5 millones. La misma fuente asegura que el comprador es un empresario mexicano. Ramos cometió un terrible oso en el partido entre Toluca y Rayados.

Crédito: Mexsport

La mansión de Ramos y Rubio era todo un lujo

Ramos y Rubio adquirieron la mansión en 2017. También se mencionó que tuvieron que pagar una gran cantidad de dinero después de la tala ilegal de 80 encinos centenarios. La mansión tiene un diseño moderno y cuenta con 1,000 metros cuadrados. Su puerta principal para acceder cuenta con un enorme hall que da ingreso a un grandioso ventanal en el que puedes observar un jardín espectacular.

En sus diferentes redes sociales, la familia española presumía su vivienda, la cual reformaron a lo largo de los años con mármol y materiales de lujo que elevaron su costo. Tiene un bar y un comedor independiente de gran tamaño, también con una grandiosa sala de cine. Cuenta con una amplia zona recreativa con chimenea, otro bar y sus propios baños.

Foto: Idealista Mansión Sergio Ramos y Pilar Rubio.

Ramos y su esposa son amantes del ejercicio y, en la mansión, no podía faltar un gimnasio y un sauna. También hay una construcción independiente con un departamento para que los invitados tengan su privacidad. El enorme dormitorio principal cuenta con su propia cocina, una terraza, despacho y varios vestidores. También tiene cinco baños con duchas, baño turco y una bañera con hidromasaje. Las albercas no podían faltar: una techada y una al exterior.