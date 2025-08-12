Ex entrenador de la Selección Mexicana, suena para el banquillo del Atlas

Los Rojiengros del Atlas está considerando seriamente el regreso de Diego Cocca como director técnico después de la renuncia de Gonzalo Pineda. La directiva rojinegra ha mantenido contactos con Cocca, quien ya tuvo un paso exitoso por el club, llevando al equipo a un histórico bicampeonato de la Liga BBVA MX en el Apertura 2021 y Clausura 2022.

El posible regreso de Cocca al Atlas genera gran expectativa entre la afición rojinegra, que recuerda con nostalgia su exitoso paso por el club. En su etapa anterior, Cocca logró un título de Liga BBVA MX y un Campeón de Campeones, convirtiéndose en el entrenador más ganador en la historia del club. Sin embargo, su salida en 2022 se dio después de un año exitoso, cuando decidió emprender nuevos retos y dejar que el equipo buscará un nuevo horizonte.

Tras la salida de Pineda, ¿que sigue en Atlas?

La renuncia de Gonzalo Pineda se produjo después de una dura derrota 0-3 ante Pachuca y un comienzo decepcionante en el Apertura 2025. La directiva rojinegra busca un técnico que pueda enderezar el rumbo del equipo y llevarlo a competir por los primeros puestos del torneo. En este contexto, el regreso de Cocca podría ser una apuesta segura, apelando al vínculo emocional y al probado éxito con la afición.

Aunque Diego Cocca es la principal opción, otros nombres han sonado para el puesto, como Vicente Sánchez: Recientemente dejó la dirección técnica de Cruz Azul después de conseguir el título de la Liga de Campeones de la Concacaf.

La decisión final dependerá de la directiva del Atlas, que deberá evaluar las opciones y elegir al técnico que mejor se adapte a las necesidades del equipo en este momento.

