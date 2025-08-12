La probable alineación de Cruz Azul vs Atlético San Luis

La Máquina de Cruz Azul está de vuelta en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX después de su participación en la Leagues Cup, donde fueron eliminados en la primera ronda del certamen. Cruz Azul enfrentará al Atlético de San Luis este lunes en el Estadio Alfonso Lastras como partido correspondiente a la Jornada 4 del futbol mexicano.

Larcamón eligiría a estos once

La posible alineación de Cruz Azul para enfrentar a Atlético de San Luis ha generado gran expectación entre los aficionados. Según los últimos reportes, el equipo cementero podría arrancar con:

- Portero: Kevin Mier.

- Lateral derecho: Jorge Sánchez.

- Central: Willer Ditta.

- Central: Jesús Orozco Chiquete.

- Lateral izquierdo: Carlos Rotondi.

- Pivot: Erik Lira.

- Contención: Lorenzo Faravelli y Charly Rodríguez acompañando a José Paradela y Mateusz Bogusz.

- Centrodelantero: Ángel Sepúlveda.

Otra posible alineación podría ser:

- Portero: Kevin Mier.

- Defensa: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira y Rodolfo Rotondi.

- Mediocampo: Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez, Luka Romero y Nacho Rivero, dejando en el ataque a Ángel Sepúlveda.

Cruz Azul debe ganar si o sí

La decisión final sobre la alineación dependerá del análisis que realice el técnico Nicolás Larcamón, quien buscará encontrar el equilibrio perfecto entre experiencia y juventud para lograr la victoria frente a Atlético de San Luis. La incertidumbre sobre la titularidad de algunos jugadores, como Carlos Rotondi, agrega un elemento adicional de expectativa en torno al partido.

