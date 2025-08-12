León vs Rayados de Monterrey: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El Club León y los Rayados de Monterrey se enfrentan en un partido de altos vuelos este lunes 11 de agosto por la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en donde los entrenadores Eduardo Berrizzo y Domènec Torrent mandarán al campo alineaciones de lujo, por lo que podremos ver a jugadores a pesar de la ausencia de James Rodríguez debido a una molestia muscular por el lado de La Fiera y pero sí con la inclusión de Sergio Ramos con la Pandilla, futbolistas que incluso coincidieron en el Real Madrid.

Alineación de León:



Portero : Óscar García

: Óscar García Defensas : Stiven Barreiro, Rodrigo Echeverría, Adonis Frías y Salvador Reyes

: Stiven Barreiro, Rodrigo Echeverría, Adonis Frías y Salvador Reyes Mediocampistas : Nicolás Fonseca, Iván Moreno, Fernando Beltrán y Jordi Cortizo

: Nicolás Fonseca, Iván Moreno, Fernando Beltrán y Jordi Cortizo Delanteros: Rogelio Funes Mori y Plátano Alvarado

Alineación de Rayados de Monterrey:



Portero : Santiago Mele

: Santiago Mele Defensas : Fidel Ambríz, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez y Gerardo Arteaga

: Fidel Ambríz, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez y Gerardo Arteaga Mediocampistas : Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Sergio Canales y Jesús Corona

: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Sergio Canales y Jesús Corona Delanteros: Germán Berterame

León vs Rayados de Monterrey, fecha y horario del partido Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre León y Rayados de Monterrey correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este lunes 11 de agosto en punto de las 7:00 pm tiempo del centro de México en el Estadio Nou Camp.

León vs Rayados



Fecha : Lunes 11 de agosto de 2025

: Lunes 11 de agosto de 2025 Horario : 7:00 pm tiempo del centro de México

: 7:00 pm tiempo del centro de México Sede : Estadio Nou Camp, León, Guanajuato

: Estadio Nou Camp, León, Guanajuato Jugadores a seguir: Jordi Cortizo (León) y Sergio Ramos (Rayados de Monterrey)

León vs Rayados de Monterrey, ¿quién llega como favorito al partido de la Jornada 4 del Apertura 2025

De acuerdo a los momios de las diferentes casas de apuestas, los Rayados de Monterrey llegan como ligeros favoritos para derrotar a La Fiera a pesar de que se jugará en León, sin embargo, el empate también es un resultado bastante probable.

