León vs Rayados de Monterrey: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Para el partido entre La Fiera, y la Pandilla, los entrenadores Eduardo Berizzo y Domènec Torrent mandarán al campo del Nou Camp alineaciones de lujo.
El Club León y los Rayados de Monterrey se enfrentan en un partido de altos vuelos este lunes 11 de agosto por la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en donde los entrenadores Eduardo Berrizzo y Domènec Torrent mandarán al campo alineaciones de lujo, por lo que podremos ver a jugadores a pesar de la ausencia de James Rodríguez debido a una molestia muscular por el lado de La Fiera y pero sí con la inclusión de Sergio Ramos con la Pandilla, futbolistas que incluso coincidieron en el Real Madrid.
Alineación de León:
- Portero: Óscar García
- Defensas: Stiven Barreiro, Rodrigo Echeverría, Adonis Frías y Salvador Reyes
- Mediocampistas: Nicolás Fonseca, Iván Moreno, Fernando Beltrán y Jordi Cortizo
- Delanteros: Rogelio Funes Mori y Plátano Alvarado
Alineación de Rayados de Monterrey:
- Portero: Santiago Mele
- Defensas: Fidel Ambríz, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Sergio Canales y Jesús Corona
- Delanteros: Germán Berterame
León vs Rayados de Monterrey, fecha y horario del partido Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
El partido entre León y Rayados de Monterrey correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este lunes 11 de agosto en punto de las 7:00 pm tiempo del centro de México en el Estadio Nou Camp.
León vs Rayados
- Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025
- Horario: 7:00 pm tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp, León, Guanajuato
- Jugadores a seguir: Jordi Cortizo (León) y Sergio Ramos (Rayados de Monterrey)
León vs Rayados de Monterrey, ¿quién llega como favorito al partido de la Jornada 4 del Apertura 2025
De acuerdo a los momios de las diferentes casas de apuestas, los Rayados de Monterrey llegan como ligeros favoritos para derrotar a La Fiera a pesar de que se jugará en León, sin embargo, el empate también es un resultado bastante probable.
- León: +210
- Empate: +260
- Rayados de Monterrey: +125