León vs Rayados de Monterrey: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Para el partido entre La Fiera, y la Pandilla, los entrenadores Eduardo Berizzo y Domènec Torrent mandarán al campo del Nou Camp alineaciones de lujo.

León vs Rayados de Monterrey alineaciones del partido
Crédito: Mexsport
Rayados de Monterrey celebra triunfo en Leagues Cup 2025 vs New York Red Bull
Eduardo Camarena
Liga MX
Compartir

El Club León y los Rayados de Monterrey se enfrentan en un partido de altos vuelos este lunes 11 de agosto por la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en donde los entrenadores Eduardo Berrizzo y Domènec Torrent mandarán al campo alineaciones de lujo, por lo que podremos ver a jugadores a pesar de la ausencia de James Rodríguez debido a una molestia muscular por el lado de La Fiera y pero sí con la inclusión de Sergio Ramos con la Pandilla, futbolistas que incluso coincidieron en el Real Madrid.

Alineación de León:

  • Portero: Óscar García
  • Defensas: Stiven Barreiro, Rodrigo Echeverría, Adonis Frías y Salvador Reyes
  • Mediocampistas: Nicolás Fonseca, Iván Moreno, Fernando Beltrán y Jordi Cortizo
  • Delanteros: Rogelio Funes Mori y Plátano Alvarado

Alineación de Rayados de Monterrey:

  • Portero: Santiago Mele
  • Defensas: Fidel Ambríz, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez y Gerardo Arteaga
  • Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Sergio Canales y Jesús Corona
  • Delanteros: Germán Berterame

León vs Rayados de Monterrey, fecha y horario del partido Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El partido entre León y Rayados de Monterrey correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este lunes 11 de agosto en punto de las 7:00 pm tiempo del centro de México en el Estadio Nou Camp.

León vs Rayados

  • Fecha: Lunes 11 de agosto de 2025
  • Horario: 7:00 pm tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nou Camp, León, Guanajuato
  • Jugadores a seguir: Jordi Cortizo (León) y Sergio Ramos (Rayados de Monterrey)

Resumen del partido: Tigres 7-0 Puebla | Jornada 4 | Apertura 2025

León vs Rayados de Monterrey, ¿quién llega como favorito al partido de la Jornada 4 del Apertura 2025

De acuerdo a los momios de las diferentes casas de apuestas, los Rayados de Monterrey llegan como ligeros favoritos para derrotar a La Fiera a pesar de que se jugará en León, sin embargo, el empate también es un resultado bastante probable.

  • León: +210
  • Empate: +260
  • Rayados de Monterrey: +125
León
Rayados del Monterrey
