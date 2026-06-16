Fue rechazado por Estados Unidos, ahora buscará representar a México tras el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se está llevando a cabo y, en ella, la Selección Mexicana continúa su preparación para enfrentar a Corea del Sur en la Jornada 2 del sector A, mismo que ha traído consigo resultados realmente interesantes en el terreno de juego.

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Bajo este contexto, vale decir que existe un jugador que le ha abierto las puertas a la Selección de México con miras a una posible convocatoria al término del Mundial 2026; sin embargo, estas declaraciones se dan precisamente días después de haber sido rechazado por los Estados Unidos.

Mundial 2026: Diego Luna, ¿de Estados Unidos a México?

Nacido en Estados Unidos, pero con raíces tricolores gracias a sus padres, Diego Luna es un futbolista que en el pasado decidió jugar por el cuadro de las barras y las estrellas, pues aseguró que prácticamente todo el crecimiento y desarrollo que tuvo se lo debe al país estadounidense.

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La situación, sin embargo, habría dado un giro de 360 grados. Y es que, después de no ser considerado para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Diego Luna habría abierto nuevamente la puerta a México en caso de un hipotético llamado, pues ahora entiende que debe ir con quien le “brinde las mejores posibilidades”.

¿Quién es y dónde juega Diego Luna?

Nacido el 7 de septiembre del 2003, Diego Luna es un mediocampista de 22 años de edad que se desempeña por las bandas, aunque también puede jugar por detrás de los defensores. Actualmente forma parte del Real Salt Lake, equipo que pertenece a la primera división de los Estados Unidos.

Luna llegó al Salt Lake en el 2022, por lo que ya tiene cuatro años con la institución norteamericana. En esta cantidad de tiempo, el mediocampista ha sumado un total de 30 anotaciones y 13 pases a gol en poco más de 8,000 minutos, mismos que se distribuyen en 122 duelos disputados.