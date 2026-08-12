Fue VITAL en el tricampeonato del América, hoy el club lo extraña pero disfruta del futbol argentino

El Club América atraviesa por uno de los momentos más complicados de su historia reciente luego de la cantidad de salidas que ha tenido desde la obtención del tricampeonato de Liga BBVA MX, mismo que lo hizo llegar a un total de 16 títulos de Liga desde su nacimiento.

Colectivamente, al América no le alcanza

Esta situación deriva de una serie de manejos cuestionables que han generado la salida de algunos elementos que fueron fundamentales en esta etapa azulcrema. Y entre estos se vislumbra un jugador que fue trascendental en América y que hoy la afición extraña en el campo.

Diego Valdés, de ser leyenda en América a hoy brillar en el futbol argentino

Diego Valdés llegó a la Liga BBVA MX luego de un interesante paso que tuvo por el futbol chileno, por lo que aquí demostró cosas llamativas en su etapa en Monarcas Morelia y Santos Laguna, mismas que fueron suficientes para que el Club América lo fichara en enero del 2022.

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De inmediato, el andino se convirtió en uno de los elementos más importantes del cuadro azulcrema y en un líder dentro del campo, por lo que, con él como uno de los capitanes, el América se consagró tres veces campeón del futbol nacional venciendo a equipos como Tigres, Cruz Azul y Rayados.

Además, gracias a sus más de 30 dianas acumuladas la afición ahora lo recuerda con mucho cariño, y más ahora que destaca en el futbol argentino con un Vélez Sársfield que, pese a los pocos minutos que le entrega, sigue demostrando la magia que tiene con 32 años de edad.

¿Cuáles fueron los números de Diego Valdés en América?

A pesar de no ser centro delantero funcional, la realidad es que Diego Valdés tuvo números realmente atractivos en su paso por el Club América, mismo que duró un total de tres años y medio. Y es que, en esta cantidad de tiempo, el chileno registró 38 anotaciones y 31 pases a gol en 141 duelos disputados.