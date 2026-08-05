Directiva del América en crisis; esta es la promesa que hicieron y no cumplieron en el AP2026

Han pasado algunas jornadas del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y, la realidad, es que el mercado de fichajes del Club América ha sido uno de los más tranquilos de los últimos años, hecho que ha generado cierta molestia entre los millones de aficionados azulcremas.

Colectivamente, al América no le alcanza

La afición del Club América está molesta con su directiva, pues si bien esta actuó rápido tras la salida de André Jardine con la llegada de Guillermo Almada, el técnico charrúa tiene pocas armas para enfrentar el resto de la temporada debido al triste periodo de fichajes que el club ha concretado.

¿Cuál es la promesa que la directiva del América no le ha cumplido a sus aficionados?

Fue hace algunas temporadas cuando Santiago Baños, integrante de la directiva del Club América, aseguró que el cuadro azulcrema no volvería a llegar al inicio de un torneo sin tener listos a sus fichajes. Este video tiene mucho tiempo; sin embargo, ha vuelto a la marcha en este periodo.

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La situación se repitió en este periodo de fichajes, hecho que molestó en demasía a una afición que es exigente y que, desde el tricampeonato, ha visto cómo su plantilla se debilita con el paso de los torneos, hecho que ha ocasionado que el club deje de pelear por los títulos.

Y es que, si bien el Club América se ha deshecho de algunos elementos que ya no contemplaba como Vinícius Lima, Rodrigo Dourado y Thiago Espinosa, la realidad es que no han llegado jugadores de peso que hagan de la plantilla de Almada una de las principales candidatas al título, al menos, hasta ahora.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido del América?

Después de superar las primeras tres jornadas del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, América disputará su primer juego correspondiente a la Leagues Cup. Aquí, el cuadro de la capital del país se verá las caras frente al San Diego el jueves en punto de las 8 de la noche.