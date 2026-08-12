¿Gabriel Milito puede salir de Chivas? Directiva sentencia el futuro del DT

La Leagues Cup ha sido uno de los peores torneos en los que Chivas ha participado en el pasado reciente, pues en esta edición el Rebaño Sagrado acumula 1 punto de 6 posibles, lo cual prácticamente lo tiene eliminado de acceder a la ronda de cuartos de final del certamen.

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Esta situación ha generado cierto malestar en una parte de la afición rojiblanca, la cual ha comenzado a manifestarse en contra del parado táctico de Gabriel Milito. Ante ello, la directiva de Chivas salió a dar la cara para revelar el futuro inmediato del entrenador sudamericano.

¿Qué pasará con Gabriel Milito en Chivas?

Luego de caer frente a Dallas por 1-0 en la Jornada 2 de la Leagues Cup, un sector de la afición comenzó a pedir la sustitución de Gabriel Milito al considerar que al técnico argentino se le acabó el crédito que ganó, esto pese a llevar a Chivas a las semifinales del pasado Clausura 2026.

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Algo de trabajo en gimnasio. pic.twitter.com/QoEGYaRFXq — CHIVAS (@Chivas) August 11, 2026

Ante esta situación, fue Javier Mier, directivo del Rebaño Sagrado, quien utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje de empatía hacia su técnico bajo la leyenda “Equilibrio y estabilidad. Juntos”, mismo que habla de la buena relación entre él y el entrenador en turno.

Esto deja en claro que, al menos hasta ahora, la directiva de Chivas no tiene en mente sustituir a Gabriel Milito, pues consideran que el DT aún tiene la capacidad necesaria para llevar al Guadalajara a lo más alto del torneo Apertura 2026 y superar, con ello, lo ocurrido en el torneo anterior.

¿Chivas es la plantilla más costosa de la Liga BBVA MX?

De acuerdo con lo establecido por el portal Transfermarkt, las Chivas del Guadalajara son el equipo con la plantilla más elevada dado que su costo es de 108.33 millones de euros. En el segundo lugar aparece el América con 103.15 millones, mientras que el top 3 lo cierra Toluca con 92.50 millones.