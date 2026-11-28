Las Chivas del Guadalajara se dicen listas para disputar el compromiso de vuelta correspondientes a los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; sin embargo, esto no exime que la directiva haya comenzado a moverse en el próximo mercado de fichajes.

En ese sentido, la afición del Rebaño Sagrado espera con creces la llegada de refuerzos que hagan del plantel uno de los más poderosos del país; sin embargo, también esperan que la directiva de Chivas no vuelva a cometer el mismo error que ocurrió hace seis meses con Armando, la Hormiga González.

Así evitar Chivas cometer el mismo error que con Armando González

Hace unos meses, la dirigencia rojiblanca tomó la decisión de vencer a Armando González por más de 10 millones de dólares al Olympiacos de Grecia, dejando un hueco importante en la zona delantera que, hasta ahora, ni Ricardo Marín ni Ángel Sepúlveda han podido llenar.

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En ese sentido, Javier Mier, directivo de Chivas, aseguró que la prioridad del club a partir de ahora es formar a sus propios futbolistas para abastecer al primer equipo y logran el campeonato de Liga BBVA MX antes que busquen el sueño de emigrar a Europa, tal y como ocurrió con Armando González.

Un ejemplo de lo anterior fue lo que ocurrió con Mateo Chávez, lateral por izquierda que antes de convertirse en campeón con Chivas emigró al extranjero, por lo que hoy es un activo importante del AZ Alkmaar, equipo que disputa la primera división de los Países Bajos y la Europa League.

¿Qué juveniles de Chivas han destacado en los últimos meses?

A lo largo de los últimos meses, Gabriel Milito ha tenido la oportunidad de explotar las cualidades de varios elementos juveniles que, tras su paso por el Tapatío, han destacado en el primer equipo de Chivas. Sin embargo, posiblemente los ejemplos más claros de lo anterior son Hugo Camberos y Santiago Sandoval.