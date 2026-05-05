¿Preocupación en Tigres? Pizarro revela complicaciones

El técnico Guido Pizarro reconoció la exigencia física que enfrentarán sus futbolistas ahora que los Tigres tendrán que definir el boleto a la final de la Concacaf Champions Cup tan solo unos días después del partido que tuvieron ante el Guadalajara en la LIGA BBVA MX.

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El estratega argentino señaló que están preparados para lo que implica disputar esta doble competencia, con miras a llegar hasta las últimas instancias en ambos torneos. Esto de cara al encuentro que tendrá el conjunto de la UANL este martes, cuando se lleve a cabo la semifinal de vuelta contra el Nashville de la MLS, tan solo unos días después del choque de ida que tuvieron ante las Chivas en la Liguilla.

“Sabemos el trajín por el que vienen los jugadores y el desgaste físico que conlleva esta clase de partidos, pero sabíamos que para estar acá teníamos que afrontar eso. El equipo está comprometido y enfocado”, declaró en conferencia de prensa.

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Los dirigidos por Pizarro buscarán cerrar la serie

El equipo de la “U” de Nuevo León está adelante en la llave tras ganar por la mínima en condición de visitante ante el club estadounidense; mismo caso en los cuartos de final de la LIGA BBVA MX en la que se impusieron por marcador de 3-1 en la cancha del ‘Volcán’.

“Sabemos que los últimos resultados hemos sacado una ventaja, pero creo que en las dos fases quedan los 90 minutos más importantes para lograr el pase, y estamos enfocados en eso”, enfatizó Pizarro.

Tigres siempre es favorito

Por su parte, el jugador Diego Lainez dejó claro que los ‘Felinos’ están acostumbrados a ser contendientes de cualquier título que disputan, pero señaló que no caerán en excesos de confianza.

“Por la historia y por los últimos años, Tigres cada vez que se instala en fases finales siempre es candidato y favorito para mucha gente, pero con humildad estamos trabajando fuertemente”, dijo.

‘Factor’ reconoció que existe un desgaste por la carga de partidos que ha llevado “al límite físico” a todo el grupo, sin embargo indicó que esto es lo que hacen los “equipos grandes” que aspiran a lo máximo en cada competencia.

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