En medio de la polémica, Pumas da importante anuncio a su afición para a el partido vs América

Terminó la polémica sobre la supuesta alineación indebida en el partido de la Ida de los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 entre el Club América y Pumas y la Comisión Disciplinaria de la FMF informó que todo se quedó en una multa económica para las Águilas y que no hay otro castigo qué perseguir en el procedimiento por el cambio de Miguel Vázquez por Thiago Espinosa.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Comisión Disciplinaria da resolución sobre la supuesta alineación indebida del América

Voz inmortal del boxeo: fallece Eduardo Lamazón

Pumas hace importante anuncio a su afición tras la polémica contra América

Es un hecho que el partido de Vuelta entre Pumas y América se disputará en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y luego del empate a tres goles en la Ida el encuentro ha levantado una gran expectativa entre los aficionados por lo que la directiva del conjunto universitario ha hecho un importante anuncio a su afición.

A través de sus redes sociales, los Pumas confirmaron que el boletaje para el Clásico Capitalino del próximo 10 de mayo en el Estadio de C.U. está agotado y el encuentro tendrá garantía de lleno total.

🚨 Los boletos para el juego de vuelta de Cuartos de Final se han agotado.🚨



Gracias a nuestra afición, son la mejor del país.



Este domingo retumbará con todo el Goya en Ciudad Universitaria 👊



¡Vamos juntos por el pase a la semifinal! 💙💛#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/UyMnnHhRKC — PUMAS (@PumasMX) May 4, 2026

"Los boletos para el juego de vuelta de Cuartos de Final se han agotado. Gracias a nuestra afición, son la mejor del país. Este domingo retumbará con todo el Goya en Ciudad Universitaria. ¡Vamos juntos por el pase a Semifinales!", compartieron los universitarios en sus redes sociales.

Un empate por cualquier resultado le daría el pase a las Semifinales del Clausura 2026 a los Pumas, mientras que las Águilas necesitan a como dé lugar una victoria por cualquier resultado para poder eliminar al superlíder de la competencia.

Te puede interesar: Muere Eduardo Lamazón, icono de La Casa del Boxeo; TV Azteca lamenta su fallecimiento

