¿Pistas sobre su futuro? Estrella del América comparte fotografía desde la posible sede de su próximo equipo

Cada vez son más fuertes los rumores que ponen a Israel Reyes fuera del América para la siguiente temporada y el propio zaguero de las Águilas ha compartido una publicación en sus redes sociales que podría ser una pista del próximo destino que tendrá después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Israel Reyes revela detalles del que podría ser su próximo destino

Israel Reyes fue incluido en la lista de convocados de Javier Aguirre para la Selección Mexicana y recibió una semana de vacaciones previo a concentrar en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF, por lo que no pudo estar presente en el partido del Club América ante los Pumas de este fin de semana por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

Reyes aprovechó muy bien sus días de descanso para viajar hasta Roma, la capital italiana, y disfrutar de sus atractivos históricos como el Coliseo Romano, además de una visita al Vaticano para conocer la Capilla Sixtina.

"Despejando la mente y disfrutando conociendo nuevos lugares", escribió Reyes en su publicación en su cuenta de Instagram en donde compartió 20 fotografías, varias de ellas en compañía de su pareja.

Sin embargo, esta visita podría tener algo más que solo un interés turístico y cultural, ya que se ha vinculado al defensa con el equipo de la Roma, por lo que su estancia en la capital italiana también podría estar relacionada con su posible fichaje.

Incluso se ha rumorado que Reyes ya se ha despedido de sus compañeros del América y que el duelo ante el Atlas de la Jornada 17 del Clausura 2026 fue el último que disputó con la camiseta de las Águilas.

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