Sadio Mané festeja su doblete con Cristiano Ronaldo Al-Fateh vs Al-Nassr Jornada 3 Liga Saudí
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Doblete de Sadio Mané | Al-Fateh 0-4 Al-Nassr | Jornada 3 Liga Saudí

Tras un poste de Lucas Zelarayán, Sadio Mané culminó un contragolpe letal del Al-Nassr que comandó Cristiano Ronaldo para conseguir el cuarto tanto