¿BILLÓN DE DÓLARES? La contratación bomba de Los Angeles Dodgers en las Grandes Ligas

Los Dodgers de Los Ángeles no solo dominan dentro del diamante, también lo hacen en el terreno financiero. Con la contratación del cerrador Edwin Díaz, la organización angelina ha cruzado una barrera nunca antes vista en las Grandes Ligas: más de un billón de dólares comprometidos en salarios diferidos. Una cifra que confirma que el equipo californiano está jugando ajedrez financiero a largo plazo.

El acuerdo con Díaz, de tres años y 69 millones de dólares, incluye un esquema de pagos diferidos que se extenderá hasta 2047, elevando los compromisos totales del club a 1,064 millones de dólares. Para muchos, esta cifra resulta impensable; para los Dodgers, es parte de una estrategia que busca sostener un roster de élite sin sacrificar competitividad inmediata.

El contrato de Edwin Díaz que sacude a la MLB

El relevista puertorriqueño recibirá un bono de firma de 9 millones de dólares, mientras que su salario se repartirá de la siguiente manera: 14 millones en 2026, 23 millones en 2027 y 23 millones en 2028. De cada temporada, 4.5 millones serán diferidos, pagaderos en cuotas anuales entre 2036 y 2047.

Además, el contrato contempla una opción condicional para 2029 por 6.5 millones, activable solo bajo circunstancias médicas específicas. De cumplirse, Díaz podría sumar hasta 2.5 millones adicionales en bonos por juegos finalizados. El acuerdo también incluye beneficios poco comunes, como suite de hotel en viajes y un aporte benéfico del 1% de sus ingresos.

Dodgers y la nueva era del dinero diferido

Con Edwin Díaz, los Dodgers refuerzan una lista de estrellas con pagos aplazados que ya incluye a Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y Blake Snell. Solo Ohtani representa 680 millones de dólares diferidos, una cifra que resume el músculo financiero de la franquicia.

El punto más alto de pagos llegará en 2038 y 2039, cuando el club desembolsará más de 102 millones de dólares por año solo en salarios diferidos. Aun así, la directiva considera que el impacto inmediato en el terreno lo justifica todo.

Desde lo deportivo, Díaz llega para resolver uno de los grandes problemas del equipo: el bullpen. En su última temporada logró 28 salvados, una efectividad de 1.63 y 98 ponches, números que explican por qué los Dodgers apostaron tan fuerte.

En Los Ángeles, el mensaje es contundente: no solo quieren ganar hoy, también están pagando por seguir ganando mañana.