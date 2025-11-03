Torrent critica la poca movilidad de los jugadores del Monterrey

Para emitir un análisis de lo que su equipo hizo y dejó de hacer en el 'Clásico regio', el director técnico del Monterrey, Domènec Torrent, hizo una breve comparación —y acumulación— con lo que sucedió en su partido contra el Toluca —que ganaron 6-2 los Diablos Rojos— y, a partir de ello, generó algunas conclusiones que denotan autocrítica.

"La conclusión que me llevo es que no nos alcanza, lo hablamos con los jugadores abiertamente, no nos alcanza si no controlamos todo, y todo es qué hacemos cuando tenemos el balón y qué hacemos cuando no tenemos, cómo nos paramos en el campo y con la calidad de los jugadores que tenemos”, dijo en conferencia.

El profundo análisis de Torrent sobre sus jugadores

Para profundizar en lo comentado acerca de la plantilla que comanda, el estratega español fue puntual en las características que, considera, limitan a su escuadra de desplegar un futbol distinto. Consciente del tipo de juego que deben imponer, se mostró convencido de que no lo han hecho como él desea.

"Nosotros no tenemos jugadores para ir al espacio; por las calidades, son muy buenos, pero son jugadores de darles el balón más al pie, tenemos que tener más el balón, porque Sergio Canales te puede ir al espacio y es muy bueno, pero no es rápido; Lucas Ocampos lo podría hacer, pero se encuentra cómodo al pie, entonces cuando tienes este tipo de jugador, sólo vertebrado típico al espacio, como mínimo tienes que tener más el balón, mover al rival hasta encontrar el espacio, es trabajarlo muy bien con cada rival que nos toque", indicó.

El mensaje de Domenéc a la afición Rayada

Por último, Torrent se detuvo a contar cómo vivió su primera experiencia contra el acérrimo rival y ahí, incluso, se refirió a dicho antagonismo de una manera superlativa.

"La gente, las caras, la emoción que tenían, hacían sentir que para ellos era muy especial, entonces la llegada ha sido espectacular, muy emotiva por parte de nuestros aficionados, no les hemos podido regalar una victoria, intentaremos hacerlo la próxima vez, pero sí que ha sido un ambiente muy sano durante el juego, las ficciones normales entre jugadores, pero al final esto es deporte, entendemos que es un partido muy diferente a los otros, porque es el Clásico de México, además con dos equipos que siempre luchan para ganar campeonatos o estar arriba", finalizó.

