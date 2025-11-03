Guido Pizarro cree que a Rayados le salió barato el empate

Los Tigres llegaron al 'Clásico regio' con una racha de tres triunfos consecutivos y cinco victorias en sus últimos seis partidos. Esto los puso, en la percepción de un importante sector de su entorno, como favoritos para vencer al Monterrey; sin embargo, no lo lograron y esto generó un grado de inconformidad en su director técnico, Guido Pizarro.

“(Me voy) con el sabor de que podríamos haber llevado algo más; desde el inicio del juego, tuvimos las opciones más claras. En líneas generales, es un partido parejo, los dos equipos con muy buenos jugadores, pero desde el inicio tuvimos las situaciones más claras y después ellos, a partir del penal, se sintieron un poco más cómodos, pero sinceramente las sensaciones de que podríamos haber llevado algo más", dijo en conferencia.

Tigres pretendía una victoria en el Clásico Regio

Gran parte de la expectativa generada por el estratega argentino tiene su origen en la seguidilla de victorias que los felinos habían cosechado previo a su enfrentamiento con el acérrimo rival y, pese al empate a un tanto, la aspiración todavía es finalizar la fase regular del Apertura 2025 como líderes.

"Venimos de una racha muy positiva a nivel de resultados, a nivel de formas también, creo que el equipo, por momentos, impuso el ritmo del juego, que es algo que también a mí me ocupa mucho, sabiendo que enfrentábamos a un buen rival, pero sí, ahora toca centrarnos ya en la próxima fecha, creo que tenemos chances también de quedar primeros e iremos en búsqueda de eso”, apuntó.

Lo de Correa, sólo un susto

Sin dejar de hacer énfasis en lo grupal, el timonel de la U de Nuevo León también abordó la molestia con la que Ángel Correa, autor del único tanto de la noche para la causa universitaria, abandonó el terreno de juego a escasos minutos del silbatazo final.

"Lo de Ángel es un golpe, que había hecho un desgaste muy grande jugando arriba, después jugando por el costado. Está bien, ya está descansando. Siempre hay margen de mejora. Creo que venimos de un nivel ascendente desde que arrancó el torneo, hemos solamente perdido un partido, hay cosas muy evaluables; analizaremos el partido de turno que fue hoy, valoraremos las cosas positivas, pero también iremos en búsqueda de esos detalles de mejora para llegar mejor a la liguilla", sentenció.

