Lo que significó para Álvaro Angulo jugar junto a Aaron Ramsey

Álvaro Angulo confesó lo que significó compartir el vestidor con un jugador como Aaron Ramsey. El galés recientemente rescindió su contrato con Pumas y se convirtió en la primera baja del equipo a falta de dos fechas para que culmine la fase regular del Torneo Apertura 2025.

“Ramsey, en Arsenal, cuando jugaba en la Premier, yo lo seguía mucho, aunque no soy hincha del Arsenal, me gusta más el Manchester City, pero obviamente uno escuchaba a Aaron Ramsey y se emocionaba con cómo jugaba y todo eso”, dijo el jugador colombiano en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Te puede interesar: ¡MALAS NOTICIAS! La GRAN baja que tendrán las Chivas para la Jornada 17

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

La experiencia de Álvaro que quiere sumar a Pumas

Angulo ha estado en clubes campeones como Atlético Nacional en Colombia e Independiente en Argentina.

“Atlético Nacional es el club más ganador de Colombia, pasé por Independiente, el club más ganador de Libertadores, eso me ha ayudado a que siempre tenga que ganar, y siempre el club donde estoy tiene que creer que tiene que salir a ganar, es lo que quiero implementar a las personas que conforman Pumas”, mencionó el defensor felino.

Por otro lado, se animó a hablar acerca de sus tatuajes, en los que inmortalizó los recuerdos de sus títulos que consiguió en Colombia junto a Efraín Juárez.

“Tengo los dos últimos títulos, que fueron Liga y Copa con Atlético Nacional, me llena de mucha emoción quedar en la historia de Atlético Nacional, más porque soy hincha de ese club, amo a esa institución y llevarla tatuada para mí es muy hermoso. Ahora quiero ganarlos con Pumas, ojalá se nos pueda dar esa oportunidad”, sentenció Álvaro.

Te puede interesar: Puedes asistir a los entrenamientos del América con este truco: sencillos pasos para conseguirlo