Domenec Torrent FUERA de Rayados de Monterrey; ya hay opciones para sustituirlo

Los malos resultados del Monterrey, luego de ocho partidos en el Clausura 2026, han provocado que la directiva comandada por José Antonio 'Tato' Noriega destituya a su director técnico, Domenec Torrent y, de manera inmediata, han comenzado a surgir nombres para tomar el puesto.

El primero en la lista es alguien que ya estuvo en la institución, por lo que se trataría de un regreso. El uruguayo Diego Alonso aparece como prioridad para la cúpula de los Rayados, cuya intención es rescatar la segunda mitad del torneo en curso, en el que marchan novenos de la tabla, con una cosecha de 10 puntos.

El charrúa tomó la dirección técnica del cuadro regiomontano en el Apertura 2018 y alcanzó dos semifinales de manera consecutiva, aunque el rendimiento del equipo bajó notablemente para el Apertura 2019 y, luego de 12 fechas (y el decimosegundo sitio general), fue despedido. El éxito por el que se le recuerda en la Sultana del Norte es haber conquistado la Liga de Canpeones de la Concacaf.

Ex DT de Tigres entre las opciones para dirigir a Rayados

Una fuente cercana al club le confirmó a Azteca Deportes que otro nombre que figura en la baraja de opciones es Robert Dante Siboldi. El también uruguayo vivió una estadía reciente con el Mazatlán y, tras renunciar al cargo, quedó libre. Los títulos obtenidos con Santos Laguna y Tigres lo ponen en la órbita; sin embargo, la marcada rivalidad entre los dos equipos neoleoneses lo coloca un peldaño por debajo de Alonso en el listado de prioridades.

El juego de la Jornada 9, en casa, frente al Querétaro, será dirigido por el argentino Nicolás Sánchez, quien vivirá otro interinato, sin tener claridad aún en torno a los plazos. Nico, quien es querido por la afición rayada debido a su prolífico paso como defensor central hace unos años, funge como auxiliar técnico institucional y no se descarta que reciba una oportunidad de ser observado por los altos mandos hasta que finalice el actual campeonato.

Si no hay acuerdo inmediato con Alonso o Siboldi, Sánchez podría dirigir también el Clásico Regio de la décima fecha y un triunfo ahí, contra la mayoría de los pronósticos, podría significar su catapulta.

