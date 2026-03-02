¿Mateo Chávez se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras su lesión en el hombro? Esto sabemos

Mateo Chávez sufrió una luxación en el hombro izquierdo y encendió las alertas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La lesión ocurrió el 26 de febrero, durante el encuentro de la UEFA Conference League entre el AZ Alkmaar y el FC Noah de Armenia, tras una caída con el brazo extendido cerca del minuto 80.

El lateral fue atendido de inmediato y trasladado a un hospital por precaución. De acuerdo con los primeros estudios, las radiografías descartaron fractura o daño óseo. Sin embargo, el jugador quedó pendiente de una resonancia magnética para evaluar posibles afectaciones en ligamentos o en el manguito rotador.

El entrenador del AZ, Leeroy Echteld, actualizó el estado del jugador hoy primero de marzo: “Mateo Chávez no está tan bien, el lateral izquierdo se lesionó y acudió al hospital el viernes por precaución. Ayer se dislocó el hombro, pero nuestro médico se lo colocó de inmediato. Tenemos que esperar a ver cómo se encuentra”.

El escenario médico inicial es moderadamente favorable

Si no se detecta rotura de ligamentos, el tiempo estimado de recuperación sería de una a dos semanas. En caso contrario, el periodo de rehabilitación podría extenderse y modificar su disponibilidad en próximas convocatorias, en los partidos de Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA a finales de marzo.

Desde el entorno de la Selección Mexicana, encabezada por Javier Aguirre, se mantiene seguimiento puntual a la evolución del defensor. El objetivo inmediato sería que pueda estar disponible para el partido amistoso ante Portugal programado para el 28 de marzo, encuentro que marcará la reinauguración del Estadio Banorte.

Aunque la ausencia proyectada no superaría las dos semanas en el escenario optimista, las lesiones de hombro suelen requerir cuidados específicos para evitar recaídas.

Jugadores lesionados en la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La preocupación aumenta porque Chávez se suma a otros futbolistas con problemas físicos recientes en el combinado nacional. Edson Álvarez fue intervenido del tobillo; Rodrigo Huescas presentan rotura de ligamentos; Santiago Giménez arrastra su lesión en el tobillo; y Jesús Orozco Chiquete sufrió una rotura de tobillo.

