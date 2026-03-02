ÚLTIMA HORA: Ex entrenador de la Liga BBVA MX es despedido de su equipo en Brasil

Juan Carlos Osorio dejó de ser entrenador del Club Remo luego de 73 días al frente del equipo. La directiva tomó la decisión tras la derrota 2-1 ante Paysandu en el partido de ida de la final del Campeonato Paraense (Parazão 2026).

El club hizo oficial la salida mediante un comunicado en sus canales institucionales: “Juan Carlos Osorio ya no es entrenador del Clube do Remo. El club le agradece los servicios prestados y le desea éxito en la continuación de su carrera profesional”. En el mismo mensaje se informó que la directiva ya trabaja en la contratación de un nuevo técnico para lo que resta de la temporada.

Osorio había sido anunciado el 18 de diciembre de 2025 con el objetivo de encabezar el proyecto deportivo del equipo, que consiguió el ascenso tras 32 años fuera de la máxima categoría. Durante su gestión dirigió 14 partidos oficiales, con un balance de cuatro victorias, ocho empates y dos derrotas.

COMUNICADO



Juan Carlos Osorio não é mais treinador do Clube do Remo. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira do profissional. A diretoria já trabalha na busca por um novo comandante para a sequência da temporada.#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/Ykkg3uN8Dq — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) March 1, 2026

Resultados de Juan Carlos Osorio con el Clube do Remo en 2026

Todas las victorias del ciclo se registraron en el Campeonato Paraense. En el Brasileirao, el equipo empató tres encuentros y perdió uno. Tras una derrota en su segundo compromiso en la Liga de Brasil, el conjunto acumuló una racha de diez partidos sin perder, aunque con mayoría de empates en ese periodo.

La semana previa a su salida estuvo marcada por tensión interna, el entrenador decidió separar a un jugador del primer equipo por indisciplina y sostuvo intercambios públicos con medios locales en defensa de sus decisiones tácticas y rotaciones.

La vuelta de la final del Campeonato Paraense está programada para el domingo 8 de marzo y de acuerdo con la prensa brasileña, Guto Ferreira asumiría la dirección técnica para ese compromiso.

Esta es la quinta ocasión en que Osorio es destituido de un club en los últimos años, tras sus salidas de Atlético Nacional (2020), Zamalek SC (2023), Athletico Paranaense (2024) y Club Tijuana (2025).