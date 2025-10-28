Domenec Torrent le resta importancia al Clásico Regio

Para el director técnico del Monterrey, el partido que perdieron contra el Cruz Azul fue condicionado por la tarjeta roja que el español Oliver Torres recibió antes del minuto 25; sin embargo, tuvo también palabras de reconocimiento para el adversario que los superó en el estadio Olímpico Universitario.

“A partir de la expulsión, sabíamos que sería complicado. Tendríamos varias maneras de continuar con el partido. En principio aguantamos, sabíamos que éramos inferiores por número en el campo. Cruz Azul es muy buen equipo, tuvimos nuestras oportunidades, aguantamos, lo conseguimos hasta el final, pero el futbol es así, han tenido ocasiones, algo normal, no me puedo quejar”, dijo en conferencia.

Rayados tiene un objetivo claro

Apuntó, después, al objetivo que los Rayados han trazado para los dos encuentros restantes del Apertura 2025 y descartó que la escuadra que comanda se vaya a desmoronar luego de sucumbir ante uno de los planteles con mayor jerarquía en el futbol mexicano.

“Tenemos que levantarnos, estamos fuertes en casa, hay que ver cómo lo afrontamos. Lo que nos interesa es hacer el máximo de puntos, a ver dónde quedamos al final”, comentó.

Torrent ve más allá del Clásico Regio

Los cuestionamientos, a partir de ahí, se tornaron hacia el próximo compromiso de ‘La Pandilla’, que es contra los Tigres, por la Jornada 16 en el ‘Gigante de Acero’, y el estratega fue muy claro al darle la importancia social, aunque no lo priorizó con respecto a los objetivos que tienen como institución en el semestre.

“Tenemos presión. Yo le voy al Barcelona, cuando era joven siempre ganaba Real Madrid. Cuando ganaba Barcelona festejaba y el Madrid celebraba el campeonato. Yo quiero quedar campeón. Del partido de Tigres se la repercusión, sobre todo por la afición, pero felizmente hace mucho tiempo hemos superado esto del clásico es lo más importante de todo, para mí el partido más importante era hoy y después el clásico, ahora si es el más importante porque es el siguiente, además de la repercusión que tiene para los aficionados”, finalizó.

