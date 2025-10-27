El Apertura 2025 rompe un récord que parecía imposible de superar en la historia de la Liga BBVA MX
La Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ofreció grandes emociones a los aficionados
El torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ha ofrecido espectaculares encuentros llenos de goles como el reciente Atlético de San Luis 3-4 Necaxa o el empate a cuatro goles entre el Puebla y Juárez, ambos de la Jornada 15, que ya ponen a este certamen como uno en los que más anotaciones de han hecho.
El Apertura 2025, el torneo con más goles en los últimos 20 años
Luego de 15 Jornadas disputadas del torneo Apertura 2025 se han anotado un total de 425 goles en 135 partidos, siendo esta fecha en la que más anotaciones se hicieron con 38 tantos.
Solo la Jornada 6 del Apertura 2016 superó a la Jornada 15 del Apertura 2025 ya que en aquella ocasión se registraron 40 anotaciones en los nueve compromisos que conformaron la fecha.
Sin embargo, desde que comenzó el formato de la Liga MX en el Apertura 2012, en ningún otro se han marcado más goles hasta la fecha 15.
Los torneos con más goles hasta la Jornada 15 en la historia de los torneos cortos del futbol mexicano
- Invierno 98 - 448 goles
- Verano 2000 - 438 goles
- Verano 99 - 433 goles
- Invierno 99 - 427 goles
- Apertura 2025 - 425 goles
- Apertura 2004 - 425 goles
La Jornada 15 de este certamen registró un promedio de 4.2 goles por partido, mientras que el torneo completo ha promediado 3.14 tantos por encuentro.
Los equipos que más goles han anotado son Toluca con 41, Tigres y América con 31 y Rayados con 30, mientras que los partidos en los que más tantos se han realizado son los juegos entre Juárez 4-4 Puebla (J15), Tigres 5-3 Necaxa (J13) y Toluca 6-2 Rayados (J10), todos con ocho dianas.
Restan dos fechas más por disputarse en el Apertura 2025 y con 18 encuentros por delante puede ser el torneo con más goles en la historia de los torneos cortos de la Primera División del futbol mexicano.
