¿Dónde VER EN VIVO y GRATIS el Argentina vs Inglaterra, semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Se busca rival para la Selección Nacional de España en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Argentina e Inglaterra se medirán en Atlanta para definir al contrincante de la Furia Roja en el cotejo por el título en un choque que pinta para ser un partidazo en el que el orgullo estará por delante. Los pupilos de Lionel Scaloni quieren llegar a su tercer final consecutiva y soñar con el bicampeonato, mientras que, Thomas Tuchel buscará acabar con una sequía de más de 50 años en las vitrinas inglesas.

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Argentina vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

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Argentina vs Inglaterra



Miércoles 15 de junio



1:00 pm



Azteca Siete, App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com

Cabe destacar que, Inglaterra y Argentina se han medido en cinco ocasiones en una Copa Mundial de la FIFA con saldo a favor de los europeos con tres triunfos, un empate y una victoria albiceleste. Aunque, el partido más recordado se inclinó para los sudamericanos cuando vencieron 3-1 al seleccionado de los Tres Leones en los cuartos de final del Mundial de 1986 con Diego Maradona como protagonista.