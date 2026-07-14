Abandonó a Pumas tras perder la final y hoy Efraín Juárez queda FUERA de la Champions League con su nuevo equipo

El sueño de la máxima competición de clubes en Europa terminó de forma prematura para Efraín Juárez. El director técnico mexicano sufrió su primer gran tropiezo en el Viejo Continente luego de que su equipo, el Győri ETO de Hungría, quedara oficialmente eliminado en la primera ronda clasificatoria de la UEFA Champions League 2026/ 2027 frente al Víkingur Reykjavík de Islandia, sellando un marcador global de 3-2 en contra.

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Tras haber caído por la mínima diferencia en el partido de ida, el conjunto dirigido por el ex estratega de los Pumas llegó al compromiso de vuelta con la obligación absoluta de remontar frente a su afición. El panorama se tornó complejo rápidamente, ya que los visitantes lograron abrir el marcador al minuto 34 con gol de Daniel Hafsteinsson, lo que obligó a los húngaros a adelantar líneas y volcarse totalmente al ataque.

A pesar de la urgencia, la escuadra de Juárez mostró una notable capacidad de reacción. En una ráfaga de intensidad ofensiva antes del descanso, el Győri ETO anotó dos goles, uno de penal y un autogol, que le dieron la vuelta al partido y empataron momentáneamente la serie global, devolviendo la esperanza.

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Sin embargo, el momento anímico se desvaneció apenas arrancó la parte complementaria. El equipo islandés aprovechó los espacios y encontró el gol del empate 2-2 definitivo con doblete de Daniel Hafsteinsson.

Este balde de agua fría obligaba al cuadro húngaro a buscar un tanto más para forzar el alargue. A pesar de las constantes indicaciones y modificaciones tácticas ordenadas desde el banquillo por el entrenador mexicano, el equipo careció de la claridad técnica y la contundencia necesarias en la recta final del encuentro.

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Lo que sigue: El consuelo europeo

Consumado este duro revés, el proyecto en Europa debe reenfocarse de inmediato. El Győri ETO y Efraín Juárez tendrán una última carta para mantenerse en el plano internacional cuando busquen su boleto para la UEFA Conference League a través de la Ruta de Campeones.

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