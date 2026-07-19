¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el España vs Argentina, GRAN FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Llegó el día, se juega la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección Nacional de España y su similar de Argentina desde Nueva York. El uno contra el dos en el ranking, el actual monarca de la Copa América y mandamás en Qatar 2022 contra el rey de Europa. Lionel Messi defienden su corona obtenida hace cuatro años ante una Furia Roja que busca su segunda estrella en la historia y que tiene en Lamine Yamal a su esperanza.

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Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes te trae los mejores eventos deportivos y este no será la excepción. Podrás disfrutar TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS la gran final del Mundial Norteamérica 2026 entre España y Argentina por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este domingo 19 de julio en punto de la 1 de la tarde.



Partido: España vs Argentina

Fecha: Domingo 19 de julio

Hora: Previo 12:30 - pitazo inicial 1:00 pm

Televisión: Azteca Siete

App de TV Azteca Deportes y página de aztecadeportes.com

Ceremonia de Clausura por TV Azteca Deportes

Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, el actor Tom Cruise y el influencer estadounidense IShowSpeed estarán en la Ceremonia de Clausura previo al inicio de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Por si fuera poco, BTS, Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy y Coldplay en el gran show de medio tiempo.

