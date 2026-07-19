Barcelona y Real Madrid podrían jugar en México: la razón y cuándo podría darse

La Supercopa de España podría mudar sus emociones a territorio americano para su edición de 2027, y México ha levantado formalmente la mano para convertirse en el gran anfitrión de este certamen. De acuerdo con informes surgidos desde Europa, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se encuentra en la necesidad de evaluar sedes alternativas ante la imposibilidad de celebrar la competencia en Arabia Saudita, su hogar habitual bajo el formato moderno. Esta coyuntura ha desatado una pugna internacional por quedarse con uno de los eventos de clubes más atractivos del mundo, posicionando al territorio mexicano como un aspirante de peso gracias a su infraestructura deportiva. En consecuencia, Real Madrid y Barcelona podrían entrar en acción en las tierras que ya recibió a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Vinícius, jugador de Real Madrid|Reuters

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La propuesta mexicana, respaldada por el interés de albergar un certamen de máxima categoría internacional, competirá directamente en los despachos con otras potencias globales. Entre las naciones que han presentado propuestas formales ante el organismo español figuran Estados Unidos, China, Egipto y Catar, cada una ofreciendo sólidas garantías comerciales, logísticas y de seguridad. A pesar de la fuerte competencia, el mercado norteamericano resulta sumamente seductor para los organizadores debido a la inmensa base de aficionados y el éxito comercial garantizado que supondría trasladar la pasión del fútbol ibérico a estadios de primer nivel.

Aunque la RFEF aún no ha emitido un veredicto definitivo, las bases del torneo ya están firmemente establecidas para principios de febrero de 2027. El certamen mantendrá su emocionante formato de "Final Four" con la participación asegurada de cuatro gigantes españoles: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad. De concretarse la sede en México, los fanáticos locales tendrían la oportunidad única de presenciar encuentros de altísima intensidad, ya que los cruces de semifinales programados enfrentarán al Real Madrid contra la Real Sociedad, mientras que el Barcelona se medirá ante el Atlético de Madrid, abriendo la puerta a un electrizante Superclásico en una hipotética final.