Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Atlante vs Toluca, partido de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se reanuda de manera oficial tras la pausa por la Leagues Cup 2026, y este sábado 15 de agosto nos espera un duelo imperdible correspondiente a la Jornada 4.

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¿Dónde VER en vivo y GRATIS el Atlante vs Toluca?

Los Potros de Hierro del Atlante recibirán a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del histórico Estadio Banorte, en un encuentro que además marcará el esperado regreso de Christian Martinoli y el Doctor Luis García a las transmisiones de nuestro balompié.

Los aficionados podrán disfrutar de este gran partido totalmente en vivo y gratis en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La cobertura completa a través de la señal de televisión abierta por el Canal 7 de TV Azteca, así como en todas las plataformas digitales de Azteca Deportes, incluyendo su aplicación móvil y su sitio web.

Durante la emisión, la dupla más aclamada del país estará acompañada por los precisos comentarios de Luis Roberto Alves "Zague" y el reporte impecable de Omar Villarreal "Villa Villa" desde el nivel de cancha.

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Miguel "Piojo" Herrera vs Antonio "Turco" Mohamed

En el terreno de juego, el choque es de pronóstico reservado, pues enfrentará a dos de los directores técnicos más ganadores y reconocidos en la historia de la liga. Por un lado, Miguel "Piojo" Herrera buscará hacer pesar su localía con el conjunto azulgrana, mientras que enfrente tendrá al multicampeón Antonio "Turco" Mohamed, quien intentará llevarse los tres puntos de regreso a la capital mexiquense.

Ambas escuadras buscarán retomar la inercia positiva que habían construido en el torneo local antes de afrontar el certamen internacional, donde los escarlatas lograron avanzar a las rondas de eliminación directa y los Potros únicamente sumaron tres unidades.

Previo a ese parón, el Atlante demostró su poderío al vencer 3-2 a la Máquina de Cruz Azul, el actual campeón de la Liga mx, mientras que los Diablos hicieron valer el infierno para derrotar 3-1 a los Rayos del Necaxa.

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