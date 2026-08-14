Cruz Azul vence 3-1 a Atlante en la Jornada 3 de la Liga BBVA MX Femenil

Desde la cancha del Estadio Centenario, en la presentación de su nueva entrenadora, Guadalupe Worbis, La Máquina se llevó los 3 puntos y se mantiene invicta en casa al vencer 3-1 al Atlante en la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

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6️⃣0️⃣ Goles de Daniela Calderón en la Liga Femenil 💙💙💙 pic.twitter.com/4iHjNfeQVF — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) August 15, 2026

Desde la cancha del Estadio Centenario, Cruz Azul Femenil recibe a Atlante Femenil en busca de olvidar la histórica goleada sufrida ante el América la jornada pasada.

Este duelo, correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026, se perfila como un auténtico choque de redención para ambas escuadras, que llegan a la capital morelense con la urgencia de sacudirse los malos resultados para no rezagarse en la clasificación del Grupo desde la cancha del Estadio Centenario.

La Máquina atraviesa un momento de profunda crisis y reestructuración inmediata. Aunque las celestes iniciaron el torneo sumando tres puntos, el fin de semana anterior padecieron la peor derrota de su historia institucional al caer por un aplastante 10-0 frente a las Águilas.

Este fulminante resultado tuvo consecuencias directas y provocó el cese del director técnico Israel del Real. Para hacer frente a este compromiso, Guadalupe Worbis asumirá el mando del banquillo de manera interina, asumiendo la titánica labor de recuperar el ánimo del vestidor y aprovechar su condición de local para salir de la octava posición de su sector.

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Por su parte, las Potras de Hierro también pisan el césped de Cuernavaca con una derrota. Bajo la dirección técnica de Nicolás Morales, el equipo azulgrana sufrió su primer descalabro en el máximo circuito al caer 3-1 ante las Rayadas de Monterrey en su visita al "Gigante de Acero".

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Alineaciones Cruz Azul vs Atlante

Cruz Azul: 1 Melany Villeda, Portera; 2 Valeria Miranda, Defensa Central; 4 Tanna Sánchez, Defensa; 11 Desiree Mendoza, Defensa Lateral; 26 Angélica Torres, Defensa Lateral; 13 Daniela Calderón, Media Ofensiva; 17 María Montaño, Media Ofensiva; 18 Belén Cruz, Media Ofensiva; 19 Valeria Valdez, Media Defensiva; 20 Brenda Ceren, Media Ofensiva; 9 Ana Martínez, Delantera.

Atlante: 1 Riley Melendez, Portera; 2 Ana Torres, Defensa; 3 Elizabeth Estrada, Defensa Lateral; 4 Guadalupe Sánchez, Defensa; 5 Selene Valera, Defensa; 21 Judith Félix, Defensa Lateral; 8 Karen Becerril, Media Defensiva; 10 Andrea González, Media Ofensiva; 11 Cynthia González, Media; 16 Samaria Gomez, Delantera; 26 Ricshya Walker, Delantera.

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