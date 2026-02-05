Vancouver FC vs Cruz Azul: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Primera Ronda de la Concachampions 2026, hoy miércoles 4 de febrero; marcador online

Este miércoles 4 de febrero de 2026 cierra la actividad de los juegos de Ida de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup 2026, donde Cruz Azul inicia la defensa de su título con una complicada visita ante Vancouver FC en territorio canadiense.

El encuentro de ida entre Vancouver FC y Cruz Azul se disputará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Willoughby Stadium at Langley Events Centre. Será el primer capítulo de una serie que marcará el arranque internacional de La Máquina en el torneo continental.

Fecha y a qué hora empieza el Vancouver FC vs Cruz Azul

﻿﻿Vancouver FC vs Cruz Azul.



﻿﻿Fecha: 4 de febrero del 2026.

﻿﻿Horario: 21:00 horas tiempo del centro de México.

Estadio: Stadium at Langley Events Centre

Para el duelo de vuelta, Cruz Azul recibirá a Vancouver FC el jueves 12 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebl donde se definirá al equipo que avanzará a los octavos de final. En esa instancia, el ganador de la serie se medirá ante quien resulte vencedor del cruce entre Rayados de Monterrey y Xelajú .

La escuadra celeste buscará tomar ventaja desde el partido de ida y confirmar su condición de campeón vigente, mientras que Vancouver FC intentará hacerse fuerte en casa para llegar con ventaja al compromiso decisivo en la Ciudad de México.

Alineaciones del Vancouver FC vs Cruz Azul

Local: Callum Irving, Paris Gee, Morey Doner, Matteo Campagne, Damiano Pecile, Thierno Bah, Luis Toomey, Tyler Crawford, Marcello Polisi y Tom Field.

Visita: Ochoa, Ditta, Lira, Palavecino, Márquez, Rodríguez, Paradela, Fernández, Rotondi, Morales y Piovi.

