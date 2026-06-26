Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Uruguay vs España, partido final del Grupo H del Mundial 2026 de Federico Valverde vs Lamine Yamal

Este viernes, las selecciones de España y Uruguay se enfrentan en el Estadio Guadalajara para disputar el último partido del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. El resultado de este encuentro determinará los pases a los dieciseisavos de final del torneo en este sector.

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El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega a este compromiso como líder de grupo con 4 puntos. Sus resultados en la competencia incluyen un empate sin goles ante Cabo Verde en su debut y una victoria de 4-0 sobre Arabia Saudita.

La selección española promedia un 70 por ciento de posesión de balón en lo que va de la copa y mantiene una racha de 32 partidos invicta, vigente desde marzo de 2024. Con un empate o un triunfo, España asegura su boleto a la siguiente ronda y el primer lugar del sector.

El equipo comandado por Marcelo Bielsa se presenta a la última jornada con 2 puntos, luego de registrar dos empates consecutivos: 1-1 contra Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde.

A nivel ofensivo, la escuadra sudamericana acumula 44 disparos y un 66 por ciento de posesión general durante la fase de grupos, Uruguay necesita ganar para asegurar su avance a la fase de eliminación directa sin depender de otros equipos. En caso de concretar un empate, su clasificación estará sujeta a la diferencia de goles y al resultado del partido simultáneo entre Cabo Verde y Arabia Saudita, que se jugará en Houston.

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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Uruguay vs España?

El partido entre Uruguay y España podrás vivirlo en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, con los mejores narradores y comentaristas de México. El encuentro, programado para dar inicio a las 18:00 horas (hora del centro de México), promete estar lleno de emociones.

A través de Canal 7 en televisión abierta, así como en la App y el sitio web de Azteca Deportes, podrás sintonizar y no perderte ningún segundo de este vibrante encuentro.

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