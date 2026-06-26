Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Uruguay vs España, partido final del Grupo H del Mundial 2026 de Federico Valverde vs Lamine Yamal
Uno de los partidos más llamativos de la Copa Mundial de la fifa s ejugara desde tierras emxicnas, donde el estadio guadlaahra se´ra ttsigo de un chocque de trenes en elcierre del grupo H
Este viernes, las selecciones de España y Uruguay se enfrentan en el Estadio Guadalajara para disputar el último partido del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. El resultado de este encuentro determinará los pases a los dieciseisavos de final del torneo en este sector.
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El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega a este compromiso como líder de grupo con 4 puntos. Sus resultados en la competencia incluyen un empate sin goles ante Cabo Verde en su debut y una victoria de 4-0 sobre Arabia Saudita.
La selección española promedia un 70 por ciento de posesión de balón en lo que va de la copa y mantiene una racha de 32 partidos invicta, vigente desde marzo de 2024. Con un empate o un triunfo, España asegura su boleto a la siguiente ronda y el primer lugar del sector.
El equipo comandado por Marcelo Bielsa se presenta a la última jornada con 2 puntos, luego de registrar dos empates consecutivos: 1-1 contra Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde.
A nivel ofensivo, la escuadra sudamericana acumula 44 disparos y un 66 por ciento de posesión general durante la fase de grupos, Uruguay necesita ganar para asegurar su avance a la fase de eliminación directa sin depender de otros equipos. En caso de concretar un empate, su clasificación estará sujeta a la diferencia de goles y al resultado del partido simultáneo entre Cabo Verde y Arabia Saudita, que se jugará en Houston.
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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Uruguay vs España?
El partido entre Uruguay y España podrás vivirlo en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, con los mejores narradores y comentaristas de México. El encuentro, programado para dar inicio a las 18:00 horas (hora del centro de México), promete estar lleno de emociones.
A través de Canal 7 en televisión abierta, así como en la App y el sitio web de Azteca Deportes, podrás sintonizar y no perderte ningún segundo de este vibrante encuentro.
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🇺🇾 URUGUAY ES DUEÑO DE SU DESTINO 🇺🇾— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 26, 2026
No te pierdas el encuentro de la garra Charrúa en contra de España, desde el Estadio Guadalajara tenemos un partidazo que definirá el futuro de ambas escuadras en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ 🔥
📆 Viernes 26 de junio
⏰ 5:40 p. m.… pic.twitter.com/c7qJlDb69m